Discarica di Bussi in commissione parlamentare

Le discariche dei veleni di Bussi all'attenzione della Commissione parlamentare d'inchiesta su reati ambientali e attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: Ascoltata in videoconferenza Anna Rita Mantini, procuratrice aggiunta del tribunale di Pescara. " Le procedure amministrative hanno gravemente ritardato, di almeno due anni, l'avvio della bonifica", ha detto Mantini evidenziando la rimozione integrale delle sostanze inquinanti in atto come misura efficace per il ripristino dei siti. La procuratrice aggiunta ha poi ribadito "la persistenza dei pericoli per l'ambiente a causa del dilavamento dei clorurati che continuano a percolare".