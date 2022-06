Doppio salvataggio sul Gran Sasso

Nottata di lavoro sul Gran Sasso per il soccorso alpino e speleologico. Sani e salvi due alpinisti un ragazzo di 22 anni di Ortona e una donna di 38enne di Pescara: dopo aver raggiunto il Corno Grande, erano rimasti bloccati lungo la via del ritorno a valle su un canalino e una chiazza di neve a quota 2800 metri. E nel pomeriggio di oggi nuovo intervento per il recupero di mamma e figlia 11enne smarrite durante un'escursione in località Carasolo, in prossimità dell'omonimo rifugio tra Tornimparte e Lucoli. Finite in una radura dopo aver perso il sentiero, sono state raggiunte dalle squadre del soccorso alpino supportate da un elicottero dei Vigili del Fuoco.