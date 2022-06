Luigi: l'ultimo saluto

Le immagini del funerale di Luigi Villamagna lo studente 23enne travolto e ucciso 10 giorni fa da un'uto pirata a Parigi Gremita la chiese di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto dove si sono svolte le esequie con la partecipazione di amici, ex compagni di scuola e rappresentanti delle istituzioni. Toccante l'omaggio della Sorella Giulia che ha raccontato l'ultimo incontro con Luigi prima che ripartisse per Parigi dove stava completando gli studi post laurea con il progetto Erasmus. Sul fronte delle indagini massimo riserbo da parte della polizia francese che ancora non ha individuato il conducente dell'auto pirata che ha travolto Luigi Villamagna mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali