Caso Spumador, la criminalità è altrove

Sul territorio abruzzese a Sulmona, Spumador ha appena investito 9 milioni di euro, varando un piano triennale che prevede 20 assunzioni a tempo indeterminato. L'inchiesta lombarda che riguarda il gruppo Refresco, imbottigliatore indipendente di bevande commerciali in Europa e Nord America è circoscritta alla sede di Como in amministrazione giudiziaria per un anno a causa di presunte infiltrazioni della 'ndrangheta.