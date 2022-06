Sulle tracce di Estella Canziani

Un viaggio-studio in natura a carattere teatrale che ripercorre una parte del tour in Abruzzo di Estella Canziani. La celebre artista inglese visitò il Gran Sasso aquilano nel 1913 raccontandolo nel suo libro “Through the Apennines and the lands of the Abruzzi”.

Itinerario percorso da un gruppo di sette studentesse e studenti dell’Università dell'Aquila, guidato da Gira e Rigira, accompagnato dal Teatro Vagante, da un interprete dell’ESN, da un reporter, da un delegato del GSSI e da 4 asini, Tutti insieme hanno seguito a piedi le tappe di un viaggio di 100 anni fa.