Nel Pd dibattito senza fine a colpi di statuto

L'Ufficio Centrale per le elezioni del Comune dell'Aquila ha depositato oggi il verbale con i risultati del voto del 12 giugno scorso. Pierluigi Biondi, già primo cittadino dal 2017 al 2022, è stato proclamato sindaco con 20.131 voti, oltre il 54,3% che gli hanno consentito la vittoria al primo turno con la coalizione di centrodestra. Assegnati i risultati anche agli altri candidati alla carica di sindaco: Americo Di Benedetto voti 8.877, oltre il 23,78%, al secondo posto col un grippo di civiche di area centrosinistra, e Stefania Pezzopane voti 7.644, oltre il 20,62%, terza con il centrosinistra, e Simona Volpe, voti 449 per l'1,22% sostenuta dalla lista 'Liberaquila'. Lo stesso Ufficio Centrale, organismo previsto dal dpr 570/1960 allo scopo per l'appunto di provvedere alla proclamazione di sindaco e alla ripartizione dei seggi, nominato dal presidente del tribunale che lo presiede direttamente o attraverso un suo delegato, ha inoltre provveduto alla proclamazione dei consiglieri comunali del capoluogo abruzzese. Liste collegate al candidato sindaco eletto. L'Aquila al centro: Daniele D'Angelo, Stefano Flamini. Civici e Indipendenti: Fabio Frullo, Luigi Faccia. Fratelli d'Italia: Raffaele Daniele, Livio Vittorini, Vito Colonna, Katia Persichetti, Ersilia Lancia, Silvia D'Angelo, Leonardo Scimia. Forza Italia: Roberto Tinari, Maria Luisa Ianni. Lega Salvini Abruzzo: Laura Cucchiarella, Fabrizio Taranta, Francesco De Santis, Daniele Ferella. L'Aquila Futura: Roberto Santangelo, Laura Cococcetta, Guglielmo Santella. Liste collegate a candidati sindaci non eletti. Il Passo Possibile: Emanuela Iorio, Alessandro Tomassoni. Azione con Calenda: Enrico Verini. L'Aquila e frazioni: Massimo Scimia. Pd: Stefano Palumbo, Stefano Albano, Eva Fascetti. L'Aquila nuova: Paolo Romano. L'Aquila coraggiosa: Simona Giannangeli, Lorenzo Rotellini. Candidati sindaci non eletti: Americo Di Benedetto, Stefania Pezzopane. In questi giorni, sono in corso le trattative dei partiti di centrodestra con il sindaco, Pierluigi Biondi, per la formazione della nuova Giunta.