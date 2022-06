Fabio Aureli, un aquilano a Monza

Ritorno allo stadio "Tommaso Fattori" dell'Aquila per Fabio Aureli, dirigente calcistico originario del capoluogo: è il direttore commerciale del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani neo promosso in serie A.

Nell'impianto del capoluogo, il 16 giugno 2013 fa L'Aquila conquistava la promozione nell'attuale serie C, terzo livello calcistico nazionale, battendo il Tereamo e di quel club Aureli era direttore generale dopo aver ricoperto in società.

Nove anni in totale in rossoblù, storia finita male che ancora brucia. Di seguito l'approdo in Brianza, agli ordini delle proprietà Colombo prima e Berlusconi poi. Dalla C alla serie B, ora le prospettive della massima divisione in cui l'iconica maglia biancorossa esordirà.