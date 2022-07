Draghi, appello e contrappello

Il Presidente della Regione Marsilio è tra i firmatari di una nota che critica l'appello lanciato da un migliaio di sindaci italiani per chiedere al Presidente del Consiglio Draghi di rimanere alla guida del governo. Un appello sacrosanto per il capogruppo al Senato di Insieme per il Futuro, Primo Di Nicola. Il 5 stelle, Gianluca Castaldi, chiede l'attuazione del programma di governo