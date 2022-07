Incendio a Francavilla al mare

Paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nel tardo pomeriggio per un incendio in via Nazionale Adriatica. A fuoco alcune moto nella rimessa esterna di un'officina tra Via Spalato e Via Cattaro. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco da Ortona e Chieti, che hanno domato le fiamme che minacciavano le abitazioni vicine. In via Nazionale sono giunti anche la Protezione civile, la polizia locale ed i carabinieri. "Sembra che le fiamme abbiamo interessato un cavo Enel" ha detto il sindaco Luisa Russo - "siamo in contatto con Enel per verificare e programmare eventuale intervento".