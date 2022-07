Il meteo di sabato 2 luglio

Questo fine settimana saremo ancora interessati dal campo di alta pressione. Quindi anche in Abruzzo avremo ancora cielo sereno, con solo qualche sporadica nube a ridosso dei rilievi principali, senza precipitazioni. Le temperature non registreranno grosse variazioni rispetto a ieri, sia nei valori minimi che in quelli massimi, ancora diffusamente al di sopra dei 35 gradi.I venti continueranno a registrare lievi rinforzi durante le ore centrali della giornata, assumeranno direzione variabile e porteranno mare poco mosso. Anche per domenica avremo tempo stabile, cielo sereno ma lattiginoso, senza precipitazioni e con temperature in ulteriore rialzo.