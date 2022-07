Il meteo di lunedì 4 luglio

Questa nuova settimana sta iniziando sempre accompagnata dall’alta pressione.Quindi ancora anche in Abruzzo avremo cielo tendenzialmente sereno. Al pomeriggio potremo assistere alla formazione di qualche isolata nube, specie sui settori montani meridionali, come l’Alto Sangro, che non è escluso possa portare qualche breve e debole piovasco.Per quanto riguarda le temperature avremo sia le minime che le massime in generale rialzo. I valori minimi oscilleranno intorno ai 25 gradi lungo la fascia costiera, mentre i massimi si attesteranno intorno ai 35-36 gradi su buona parte delle conche interne.Poche variazioni nei venti, ancora da deboli a moderati e di direzione variabile. Il mare rimarrà poco mosso. La giornata di martedì inizierà con cielo sereno, successivamente nel corso delle ore assisteremo ad un aumento della copertura nuvolosa lungo la dorsale appenninica che potrà portare qualche locale rovescio e piovasco. Le temperature registreranno lievi cali.