Le previsioni per mercoledì 24 agosto

Sull’Europa una lunga fascia anticiclonica unisce l’Alta delle Azzorre con quella presente tra Penisola Scandinava e Russia. Sul lato sudorientale di questa fascia di alte pressioni, tra il Mare Adriatico, l’Italia Meridionale e il Mare Egeo, abbiamo un debole vortice depressionario, soprattutto in quota, che è responsabile dell’instabilità che sta ancora interessando il medio Adriatico e il Sud Italia. Situazione quindi di confine per l’Abruzzo che oggi vedrà una temporanea riduzione dell'instabilità che poi, domani e ancor più venerdì, tornerà ad accentuarsi. Pertanto per oggi ci aspettiamo un cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi in aumento nella seconda parte della giornata, soprattutto sulle aree interne e montuose, dove non è da escludere qualche occasionale piovasco. Le temperature resteranno pressoché invariate, con venti ancora nord-occidentali deboli o moderati, specie lungo la costa. Domani bel tempo al mattino, poi nubi pomeridiane, soprattutto sulle zone interne e montuose, con rovesci e isolati temporali. Temperature in aumento.

--