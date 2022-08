E' iniziato dall'eremo di Sant'Onofrio il cammino del Fuoco del Morrone, simbolo della Perdonanza Celestiniana per poi proseguire a Bagnaturo e Sulmona. Domani il Fuoco del Morrone passerà per Pratola Peligna, mentre venerdì 19 sarà a Raiano prima di addentrarsi nella Valle Subequana, toccando Goriano Sicoli, Castel di Ieri e Castelvecchio Subequo. Il 20 agosto sarà a Molina Aterno, per poi proseguire nella Valle dell’Aterno ed arrivare il 23 agosto a L’Aquila.