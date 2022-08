Le previsioni del tempo

La circolazione atmosferica sul nostro continente vede ancora prevalere l’Anticiclone nord-africano con un imponente flusso di aria molto calda verso la nostra Penisola, che sta interessando maggiormente il Nord e i settori tirrenici del Centro, oltre alle zone interne di Puglia e Basilicata. Sull’Abruzzo fa caldo, ma senza gli eccessi delle aree appena citate. Inoltre abbiamo anche una debole instabilità atmosferica pomeridiana, in grado di produrre annuvolamenti sulle aree interne e montuose con sporadici fenomeni. Nel dettaglio quindi oggi ancora bel tempo con possibili annuvolamenti, nelle ore più calde, sulle aree montuose dove non sono da escludere delle deboli e isolate precipitazioni. Le temperature in ulteriore lieve aumento con venti deboli o moderati di direzione variabile. Per domani non si prevedono variazioni significative, quindi ancora una giornata calda e prevalentemente soleggiata.