Le previsioni del tempo per sabato 27 agosto

Condizioni di instabilità, per la presenza di aria atlantica più fresca ed umida, giunta soprattutto in quota da nord-ovest, riproporranno oggi e nei prossimi giorni un tempo variabile, migliore al mattino e in peggioramento al pomeriggio, soprattutto sulle aree interne ed appenniniche ma il possibile coinvolgimento anche dei settori di pianura e, occasionalmente, della costa. Perciò oggi, dopo una mattinata di tempo discreto, nelle ore centrali assisteremo allo sviluppo di cumulonembi con associati rovesci di pioggia e temporali che, dalle aree montuose, tenderanno ad estendersi anche sulle altre zone interne, spingendosi nel pomeriggio verso est, con isolati sconfinamenti verso la costa. Le temperature resteranno quasi stazionarie con venti deboli occidentali. Domani giornata del tutto simile con temperature in leggera flessione.