Di Girolamo e Torto capoliste a 5 Stelle

A notte fonda la fumata bianca con i nomi dei candidati per la quota proporzionale pubblicati sul sito a tre giorni dalle consultazioni on line con gli iscritti al movimento in ogni regione che potevano esprimere tre preferenze tra le autocandidature. Le quattro parlamentari uscenti hanno ottenuto i maggiori consensi. La più votata, con 947 click, la senatrice Gabriella Di Girolamo che sarà capolista al senato. 662 voti per la deputata Daniela Torto, capolista alla Camera. Tra i nomi sulla scheda elettorale per Montecitorio, l'altra deputata uscente Valentina Corneli: ha ottenuto 643 voti, figura al terzo posto per effetto della rappresentanza di genere. Mancata riconferma per Carmela Grippa nonostante le 561 preferenze. Soddisfatto il Coordinatore regionale, Gianluca Castaldi, che sottolinea la partecipazione degli iscritti nella scelta dirette dei candidati, tratto distintivo del movimento