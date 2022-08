Le previsioni del tempo per sabato 6 agosto

Aria molto calda e quindi temperature ancora elevate in questo fine settimana a causa dell’Anticiclone nord-africano che, però, inizia a dare qualche segno di indebolimento. Infatti delle infiltrazioni di aria più fresca in quota favoriranno una debole instabilità atmosferica, con crescenti probabilità di pioggia nel pomeriggio, soprattutto da domani, sull’Appennino e, occasionalmente, anche altrove. La giornata sarà prevalentemente soleggiata, con un formazione di nubi pomeridiane sui rilievi e sulle aree più interne dell’Abruzzo, dove non si esclude la possibilità di qualche pioggia o isolato temporale. Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento. Domani ad iniziali condizioni di bel tempo seguirà, nelle ore più calde, un aumento della nuvolosità, specie sulle aree più interne e montuose, con rischio di piogge o isolati temporali. Le temperature saranno quasi stazionarie o in leggero calo, con venti da deboli a moderati nord-orientali