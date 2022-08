Ambiente e Resistenza

I temi della difesa dell'ambiente e della transizione ecologica intrecciati con la storia della Resistenza nel nuovo romanzo di Piero Gaffuri, "Il ragazzo delle api" ambientato in Abruzzo, nell'alta valle dell'Aterno. "Il ragazzo delle api" è il titolo. Il protagonista Carlo è un giovane vicino alla laurea in sicenze biologiche che torna nel paese del nonno, in una casa vicina ad un bosco. Il suo sogno fin da bambino è diventare apicoltore.

Durante un'escursione con il nonno Carlo scopre un antico casolare abbandonato che mostra ancora i segni di un'antica sparatoria. E' l'occasione per riscoprire una pagina importante della storia del secondo dopoguerra: la lotta dei partigiani contro i nazifascisti sulle montagne abruzzesi.