Sequestrata una discarica abusiva

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato un terreno di circa 2.500 metri quadri utilizzato per la demolizione e lo smaltimento di autoveicoli. Ad attirare l'attenzione delle Fiamme Gialle numerose autovetture in pessime condizioni, molte delle quali parzialmente smontate, all'interno di una struttura recintata e nascosta nella vegetazione. I finanzieri hanno accertato che non c'era alcuna autorizzazione per l'esercizio di un'attività commerciale nell'area, che non era nemmeno classificata come centro di stoccaggio o discarica.