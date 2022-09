Le previsioni per sabato 3 settembre

L’aumento della pressione atmosferica sta a testimoniare una nuova risalita dell’alta pressione dal nord Africa verso la nostra Penisola, con conseguente rialzo termico. Tuttavia la contemporanea presenza, soprattutto in quota, di correnti nord-occidentali umide, manterrà un tempo instabile in questo fine settimana anche sull’Abruzzo. Nel dettaglio, per oggi: nuvolosità irregolare, più compatta nel pomeriggio, quando saranno anche più probabili delle precipitazioni da isolate a sparse, soprattutto sulle aree interne e montuose, in estensione verso la costa tra il tardo pomeriggio e la sera ma a carattere isolato, in successivo miglioramento. Le temperature saranno quasi stazionarie, con venti deboli o moderati. Domani tendenza a nuovo peggioramento da ovest, con nuvolosità in aumento e fenomeni sparsi, anche temporaleschi che, soprattutto nel pomeriggio, potranno risultare localmente anche intensi. Le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento. E da Rai Meteo