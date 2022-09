Disagi fra Pescara e Giulianova per la pioggia

Temporali e acquazzoni intermittenti hanno interessato per tutta la giornata la costa abruzzese, con

disagi alla circolazione e allagamenti. In particolare a Pescara diverse le strade impraticabili, in periferia e nella zona sud. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile, soprattutto nel teramano. Diversi i sottopassi allagati a Roseto, Cologna e Martinsicuro. A Giulianova quasi tre metri d'acqua nel sottopasso di via Salerno, in cui è rimasta bloccata una vettura con una donna a bordo e un bambino, che hanno fatto in tempo a uscire dall'auto prima che venisse sommersa. Episodi analoghi nel sottopasso di via Lepanto, sempre a Giulianova, dove è caduto un albero e a Colleranesco.