Che tempo farà

Ancora tempo instabile, soprattutto per le regioni adriatiche.

In Abruzzo continueremo ad avere nubi irregolari in estensione dalla costa verso l’entroterra. Queste saranno associate anche a precipitazioni sparse che potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, specie lungo la dorsale appenninica.

Le temperature continueranno a diminuire sia nei valori minimi che in quelli massimi, in particolare questi ultimi si attesteranno per lo più entro i 20-22 gradi sia lungo la fascia costiera che nelle conche interne.

I venti soffieranno ovunque prevalentemente da Nord-Est e saranno fino a moderati con possibili isolati rinforzi, per questo motivo il mare si manterrà mosso lungo tutto il litorale.

Per giovedì ci aspettiamo generali miglioramenti meteo, con ancora qualche nube sparsa, decisamente meno estesa, e senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature minime continueranno a diminuire, mentre le massime non registreranno variazioni di rilievo.