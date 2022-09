Il tempo in Abruzzo mercoledì 7 settembre

In Abruzzo, dopo una mattinata accompagnata da cielo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso, assisteremo alla formazione di nubi sparse nelle aree interne, specie a ridosso dei rilievi principali, che non è escluso possano portare qualche breve piovasco, più probabile sulle cime montuose meridionali.

Le temperature non registreranno variazioni di rilievo nelle aree interne, mentre lungo la costa ci aspettiamo sia le minime che le massime in ulteriore lieve rialzo.

I venti, da deboli a moderati, continueranno a soffiare ovunque dai quadranti meridionali e il mare risulterà calmo al mattino, poco mosso al pomeriggio.

Non ci aspettiamo grosse differenze neppure per la giornata di domani, che quindi inizierà con cielo sereno ovunque, per poi avere un aumento della nuvolosità al pomeriggio nell’entroterra dove non è escluso qualche isolato piovasco.