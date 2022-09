Il tempo sull'Abruzzo

Una nuova perturbazione ha ormai raggiunto l’Italia e i suoi effetti saranno ben visibili anche in Abruzzo. Infatti nel corso della giornata assisteremo ad un crescente arrivo di nubi da nord-ovest, via via più consistenti, a cui dalla notte saranno associati i primi fenomeni.

L’arrivo della perturbazione richiamerà aria calda da Sud, quindi per oggi ci aspettiamo generali, seppur temporanei, rialzi termici. In special modo lungo la fascia adriatica le temperature massime si riporteranno intorno ai 25 gradi.

Per quanto riguarda i venti saranno in rinforzo fino ad essere tendenzialmente moderati, con possibili isolate raffiche in serata. Soffieranno perlopiù dai quadranti meridionali e il mare sarà da poco mosso a mosso con moto ondoso in rapido aumento.

Come anticipato, nella notte di domenica le prime piogge interesseranno le zone al confine con il Lazio per poi estendersi a buona parte della regione. Queste sui settori occidentali, in special modo sulla Marsica e sull’Alto Sangro, potranno dar luogo anche a temporali molto intensi e violenti.