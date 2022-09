Le previsioni del tempo per venerdi' 2 settembre

Quella di oggi sarà una giornata di tregua, caratterizzata quindi da un tempo più stabile, con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, soprattutto per velature e alte stratificazioni nuvolose, ma senza fenomeni significativi. Le temperature aumenteranno con venti deboli di direzione variabile, nord occidentali fino a moderati sulla costa. Domani avremo un graduale aumento della nuvolosità, ad iniziare da ovest, con possibili occasionali piovaschi isolati o brevi rovesci nella seconda parte del pomeriggio e poi in serata. Le temperature aumenteranno leggermente, con deboli venti sud occidentali su ovest regione, orientali fino a moderati lungo le coste. La tendenza per domenica indica un nuovo probabile peggioramento nella seconda parte della giornata.

