Dalla Costa dei Trabocchi ai Fori Imperiali

Si parte il 6 maggio 2023 dalla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, una cronometro individuale per assegnare la Maglia Rosa. Partenza Fossacesia Marina arrivo ad Ortona, 18.4 km. Il 7 maggio la Teramo - San Salvo 204 km, quindi la partenza da Vasto alla volta di Melfi per un totale di 210 km. La caravona rosa farà di nuovo ritorno in Abruzzo il 12 maggio con la Capua - Campo Imperatore 218 km, primo arrivo sopra quota 2.000 con la famosa Cima Pantani.