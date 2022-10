Contro il tifo violento

Quattro sono stati emessi per l'aggressione all'ex presidente del Teramo Iachini. Il questore: "Colpiti leader della curva, cancro per la tifoseria sana"

28 ottobre 2022

TERAMO. Venti daspo notificati dagli agenti della polizia di Teramo ai tifosi biancorossi, a seguito degli scontri di domenica scorsa dopo la partita Rosetana-Teramo allo stadio Fonte dell’Olmo e per l’aggressione all’ex presidente biancorosso Franco Iachini, avvenuta a inizio agosto.

I tifosi che hanno ricevuto ilprovvedimento non potranno più accedere - 14 per 8 anni e gli altri solo per 5 anni - a qualsiasi manifestazione sportiva, dal calcio a tutte le altre discipline, a livello naziona e internazionale. Quattro Daspo sono relativi all'aggressione nei confronti di Iachini.

GUARDA IL VIDEO