Il meteo di domenica 9 ottobre

ULL'ABRUZZO piogge in arrivo In dettaglio le zone climatiche

SU LITORALE E SUB-APPENNINO ABRUZZESE cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci nottetempo

SU APPENNINO ABRUZZESE addensamenti compatti con associate piogge e temporali dalle ore pomeridiane

SU MARSICA estesa nuvolosità consistente con locali precipitazioni anche temporalesche dal pomeriggio; diffuse nottetempo

Le temperature faranno registrare una diminuzione nei valori massimi, pressoché stazionarie nei valori minimi.

La ventilazione si presenterà di debole intensità ed in genere dai quadranti orientali. Mare, poco mosso.