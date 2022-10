Chieti: allarme per un ponte sconnesso

Una situazione di pericolo nel parco fluviale sul Pescara, tra Chieti Scalo e Villareia. La segnala Daniela Di Giovanni di Chieti. C'è un ponticello in legno e ferro degradato, gravemente danneggiato. La base di legno è sconnessa, con buche sulla pavimentazione. Il passaggio non è interdetto, non ci sono segnali, con rischi per l'incolumità di chi si avventura, è il caso di dire, nel parco fluviale.