Un libro dedicato a cani straordinari. Laika, la cagnolina astronauta lanciata nello spazio con il satellite Sputnik 2 nel 1957 e che purtroppo non tornò a casa, Nathan, il cane ballerino, Tillman, un bulldog asso dello skateboard e Lila, che si tuffa nelle acque dell'oceano per recuperare rifiuti. Sono alcuni dei protagonisti delle 52 storie di cani eccezionali raccontati da Enrico Santodirocco con le illustrazioni di Michela Fabbri.

Terzo volume della collana di storia della stampa e dell'editoria in Abruzzo diretta dallo storico Luigi Ponziani, a lungo direttore della Biblioteca provinciale Delfico di Teramo. Gli "Annali del XVIII secolo" si inseriscono in un progetto editoriale di ampio respiro. Oltre 700 i documenti censiti per approfondire la storia della stampa come espressione della cultura e della società.

30 anni di poesia, di lavoro sulla parola racchiusi nella raccolta "I semi del silenzio". E' l'ottavo libro di Patrizia Toccci, scrittrice, saggista, docente di materie letterarie. 150 componimenti sono raggruppati in cinque sezioni. I versi di Patrizia Tocci si susseguono con rara eleganza e grande musicalità - sottolinea Giovanni D'Alessandro nella presentazione della raccolta.

------------------------------