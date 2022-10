Writers arrestati in India, oggi l'udienza

E' in programma oggi l'udienza in cui dovranno comparire i quattro giovani arrestati in India, con l'accusa di aver disegnato graffiti su due carrozze di una metropolitana. Tra loro anche due abruzzesi: Daniele Starinieri di Spoltore e Gianluca Cudini di Tortoreto. In India per questo tipo di reato non è prevista la reclusione, ma una sanzione non inferiore a 600 euro. Del caso si sta occupando la Farnesina, in costante contatto con i famigliari dei quattro writers.