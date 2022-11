Il Pineto perde la vetta del girone f di serie d a vantaggio del trastevere che effettua il controsorpasso. La truppa di Amaolo deve soffrire per ottenere allo scadere il pareggio nel derby contro l'avezzano, pericoloso già nel primo tempo con Cisse sul quale salva sulla linea Lucarini. L'undici di Marco Scorsini passa al minuto 75 con Mateus Dos Santos che interrompe l'imbattibilità del portiere di casa Mercorelli. I pinetesi riescono ad agguantare il pari allo scadere grazie a un calcio di rigore trasformato da Minincleri. L'Avezzano resta in zona playoff.

Del mezzo passo falso biancazzurro approfitta il Trastevere corsaro per 2 reti a 0 a Notaresco con reti di Santovito e Alonzi. Capitolini con un punto in più in classifica sui teramani.