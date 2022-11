Marsilio inaugura treno per il Vaticano

Corsa di prova per il locomotore Lupetto partito da Lanciano con arrivo alla fermata Roma-San Pietro. Un test ferroviario della società di trasporto pubblico Tua in vista del giubileo del 2025. "Garantriremo un servizio diretto di andata e ritorno dall'Abruzzo fino al Vaticano", ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio evidenziando anche un miglioramento dei collegamenti verso Roma che dal prossimo anno saranno più veloci con una diminuzione degli attuali tempi di percorrenza. Il test odierno rientra nelle procedure per acqusire le certificazioni di sicurezza e di abilitazione alle corse lungo l'anello ferroviario della capitale, dalla stazione Termini fino alla fermata San Pietro.