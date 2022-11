Note d'autore

I musicisti classici Francesco Mammola, abruzzese, e Alfonso Brandi saranno in tournée dal 20 novembre al 2 dicembre prossimi in America per una serie di concerti a New York e Boston, grazie anche al sostegno della Fondazione Carispaq. Appuntamenti in location prestigiose come la Columbus Foundation, la Montfort Academy, la Harrison Library e il Teatro Grattacielo di New York, la St.Joseph Society e IMBook di Boston. Il duo da due anni miete successi in tutta Italia e all’estero e adesso raggiunge la Grande Mela. In questa occasione Mammola e Brandi presenteranno in America il nuovo lavoro discografico “Anema e Core” che uscirà il prossimo 18 novembre. Mammola, di Pescocostanzo, è docente presso il Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila ed è annoverato tra i migliori mandolinisti al mondo. Tra i suoi innumerevoli concerti spicca quello tenuto qualche mese fa per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alfonso Brandi, giovane maestro casertano, è un virtuoso della chitarra vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali. È docente e direttore della Duality Music Academy.

FRANCESCO MAMMOLA, mandolinista classico, è nato a Castel di Sangro ed è considerato un bambino prodigio. Dopo gli studi con il M° Fabio Giudice, si è laureato cum laude e menzione d’onore presso il Conservatorio “A. Conservatorio Casella” di L’Aquila. Tra le sue numerose realizzazioni nazionali ed internazionali si segnalano il prestigioso Premio Nazionale d’Arte “Claudio Abbado”, l’assegnazione della medaglia di bronzo del Senato della Repubblica, e la Palma Accademica dell’Accademia Internazionale di Cultura “S. Giovanni Crisostomo” per il suo alto valore artistico. Nel febbraio 2018 è stato inserito dal sito web tedesco Mandoisland tra i migliori mandolinisti classici del mondo. Nel dicembre 2021 diventa Maestro del Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila nella classe di Mandolino tradizionale, diventando uno dei più giovani docenti universitari d’Europa.

ALFONSO BRANDI, chitarrista classico, nato a Caserta, ha iniziato a suonare la chitarra all’età di sei anni e ha studiato presso il “Leopoldo Mugnone” di Caserta, sotto la guida dei maestri Paolo Mauriello e Rosalba Vestini. Ha conseguito a pieni voti il diploma in Chitarra Jazz al conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, sotto la guida del concertista di fama internazionale Francesco Buzzurro. Ha preso parte a masterclass tenute da alcuni dei maggiori esponenti dello strumento a livello internazionale come Francesco Buzzurro, Maurizio Colonna ed altri. Brandi è vincitore anche di numerosi concorsi nazionali ed internazionali.