Pineto sempre al comando

Il Pineto mantiene il primato in classifica grazie alla larga vittoria interna sul Nuova Florida. Padroni di casa avanti al 25° con Njambe, che insacca dopo un rapido scambio con Maio. Dopo avere sfiorato il raddoppio già nel primo tempo, la formazione adriatica trova il 2-0 ancora con Njambe, che penetra di forza nell'area avversaria e supera il portiere Giordani. E' il settimo centro stagionale per l'attaccante camerunense, che sfiora anche la tripletta prima del sigillo definitivo di Maio, che trasforma il calcio di rigore concesso per un fallo di cason ai suoi danni. Anche Maio sale nella classifica cannonieri, sesta rete per lui.