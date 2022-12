Il meteo di lunedì 12 dicembre

In Abruzzo avremo ancora qualche nube sparsa, al mattino soprattutto lungo la fascia adriatica, mentre dal pomeriggio nuove nubi arriveranno da ovest andando ad interessare i settori interni della regione. Questa nuvolosità sarà prevalentemente di tipo stratificato quindi non ci aspettiamo fenomeni di rilievo associati a parte possibili isolate e deboli precipitazioni in serata quando la quota neve scenderà al di sotto dei 1000 metri. Le temperature subiranno decisi cali, soprattutto per quanto riguarda le minime che si riporteranno al di sotto dello zero nelle aree interne. Le massime invece risulteranno solo in lieve calo con valori perlopiù compresi tra gli 8 e i 12 gradi.