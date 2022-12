Arsita: indagini a tucco campo

Potrebbe essere indagato per omicidio stradale il figlio di Giuditta Pomponio, l'83 enne che ha perso la vita in località Collecerri di Arsita, nel teramano. L'auto, una Nissan Qashqai, dove si trovava con il figlio, è precipitata lungo la scarpata ribaltandosi più volte. Per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Il figlio, un uomo di 55anni, in quel momento, non era nella vettura. Aveva parcheggiato ed era sceso. Le indagini dunque dovranno appurare se il freno a mano fosse stato inserito o meno . E' la quinta vittima della strada da inizio dicembre nel teramano, la seconda nel giro di pochi giorni.