Carambola mortale

Incidente stradale mortale sulla provinciale 18 a Teramo. Nei pressi di località Varano una toyota aygo si è ribaltata e il conducente, Ernesto Ferrilli, 42 anni, carrozziere, ha perso la vita. i vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo hanno dovuto estrarre il corpo dell'uomo dal cofano posteriore, tanto era danneggiato il resto dell'automobile. vano l'intervento del 118. Sul posto la polizia locale. anche in Abruzzo, frattanto, s'intensifica in queste ore il traffico su strade e autostrade per il ponte festivo di Natale.