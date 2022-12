In fiamme una villetta

Per fortuna solo tanta paura questa mattina nella zona PEEP di Popoli per le fiamme che hanno severamente colpito una villetta bifamiliare andata a fuoco. Erano circa le 8,30 quando le fiamme hanno iniziato a salire dal pian terreno dell’edificio. Ci ha messo poco il fuoco ad avvolgere le pareti con il proprietario insieme alla compagna che hanno cercato di salvare il salvabile. In pochi minuti sul posto sono arrivati tre squadre di vigili del fuoco con un'autopompa. I carabinieri hanno circoscritto la zona, e altro personale di soccorso. Sul posto anche il sindaco di Popoli Dino Santoro che ha voluto rendersi conto di persona di quello che stava succedendo.

L'incendio è stato domato rapidamente ma i danni sono stati ingenti a causa delle pareti delle stanze rivestite di legno, che hanno reso ancora più facile l’alimentazione del fuoco. Sconosciute al momento le cause che hanno innescato l’incendio con i Vigili del fuoco e i carabinieri che stanno cercando di far luce sulla vicenda.