Investimenti per il futuro

Alla Pilkington di San Salvo, che produce vetri per auto, in arrivo investimenti per 5 milioni di euro. lo ha annunciato il presidente, graziano marcovecchio, durante l'incontro di fine anno con i sindacati. nello specifico 3,4 milioni saranno destinati alla nuova linea del settore vetri temperati, che, secondo le previsioni dei tecnici, serviranno ad aumentare la qualità del prodotto. un milione e seicentomila euro, invece, andranno a pontenziare l'impianto dei cristalli laterali laminati per le vetture di alta gamma. queste nuove risorse si aggiungono ai 5 milioni di euro già investiti dalla casamadre giapponese per la riparazione cosiddetta "a caldo" del forno float. per marcovecchio si tratta di segnali incoraggianti, pur in uno scenario ancora segnato dal costo elevato del gas e dall'incertezza che pesa sul mercato dell'automobile. fatta eccezione per i forni, che resteranno in funzione, alimentati e sorvegliati dal personale, la pilkington, che dà lavoro a quasi duemila persone, riaprirà i battenti il 9 gennaio prossimo.