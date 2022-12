La relazione con il proprio corpo

La relazione talvolta difficile con il proprio corpo è al centro del nuovo romanzo della scrittrice Maura Chiulli "Ho amato anche la terra". La protagonista è Livia, una donna di poco più di 40 anni con un lavoro in banca che non la soddisfa e con una relazione fallita. E' imprigionata in un corpo diventato ingombrante per la bulimia.