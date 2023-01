Autostrade e benzina più care

Da oggi aumentano i pedaggi autostradali. Sull'autostrada A14 l'incremento è del 2%, a cui si aggiungerà un altro 1,34% a partire dal prossimo primo luglio. Confermato, invece, lo stop agli aumenti sull'A24 e sull'A25. E gli aumenti non si fermano qui, è terminato questa mattina lo sconto sulle accise dei carburanti stabilito dal Governo a fine novembre. La riduzione era di 18 centesimi al litro ed è stata messa in campo dall'esecutivo Meloni per tutto il mese scorso.