Incendio in centro a Pescara | video

Un incendio è divampato attorno alle 8 di questa mattina in pieno centro a Pescara all’interno di un locale di Banca Intesa all’angolo tra via Roma e via Fiume. Fortunamente a quell’ora la banca era ancora chiusa al pubblico, all’interno solo un paio di impiegati che sono subito usciti dall’ingresso principale di corso Vittorio e si sono messi in salvo. Non sono note al momento le cause dell’incendio probabilmente divampato all’interno del locale. L’esplosione delle vetrate ha provocato l’incendio della vicina isola ecologica che ha favorito il propagarsi delle fiamme. La colonna di fumo denso e nero ha raggiunto all’esterno i dieci metri di altezza e ha reso l’aria acre in tutto l’area circostante. Tanta paura per alunni e genitori della scuola primaria Pascoli di via Roma che hanno assistito al clou dell’incendio: molti di loro sono tornati a casa. Quelli che erano già entrati sono rimasti nelle aule con le finestre tassativamente chiuse.