Neve, gelo e mareggiate. Rallentamenti sulla A14

Abbondanti nevicate nelle zone interne anche a quote collinari. Temperature in picchiata, pioggia e vento forte sulla costa battuta dalle mareggiate. Scuole chiuse in molti comuni: da L'Aquila a Teramo, da Guardiagrele ad Atessa e in in diversi paesi della provincia teatina. La prefettura di Pescara nella serata di ieri ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi: disposta la chiusura della Statale 614 che da Scafa porta a Passo Lanciano passando per Lettomanoppello e Serramonacesca. La Protezione civile regionale ha comunicato l'allerta rossa per rischio valanghe: criticità elevata sui versanti del Gran Sasso, della Maiella e del Parco Nazionale d'Abruzzo. Codice arancione per la zona del Velino-Sirente. Revocato il blocco della circolazione dei mezzi pesanti sull'autostrada A24 dove continua a nevicare.