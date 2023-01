Primo vertice per Castelli

Prima riunione operativa per il nuovo Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli. Nominato nell'incarico dal Presidente della Repubblica, Castelli ha i dirigenti della Struttura Commissariale. Con i rappresentanti delle Professioni Tecniche e degli Uffici della ricostruzione, il commissario ha invece iniziato a definire gli atti necessari all'avvio della nuova piattaforma per le pratiche sisma.