Lesione sul ponte San Gabriele, viadotto chiuso

Chiuso a Teramo il viadotto San Gabriele. Una lesione si è aperta sul manto stradale. L'ampiezza è di un paio di centimetri. I vigili del fuoco hanno ispezionato gli appoggi delle travi dell'impalcato, raggiunti con un'autoscala.

Il viadotto, interessato da lavori di miglioramento sismico eseguiti dall'Anas è stato chiuso in via cautelativa in attesa di ulteriori verifiche da parte dei tecnici.