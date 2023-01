Rigopiano, podcast per capire

La sera del 18 gennaio 2017 una valanga travolge il resort di Rigopiano. Dentro ci sono o 40 persone. Ne usciranno vive soltanto 11. Sei anni dopo la Tgr Abruzzo ci riporta in quella tragedia attraverso le testimonianze di chi c'era e di chi, invano, aspettava. Di chi provò a mettersi in salvo e non venne ascoltato. Gli ospiti dell'hotel, i giovani dipendenti, i soccorritori, fratelli, madri e padri. In tre puntate il racconto di destini intrecciati e verità scomode sulla incredibile storia di Rigopiano.

È il primo podcast firmato Rai Abruzzo: all’interno sei anni di lavoro, tra inchieste e ricordi, in un racconto che non trascura le emozioni dei giornalisti impegnati sul campo. Tre puntate per ripercorrere i primi momenti, i soccorsi e l’inchiesta, che in parte trae spunto dai servizi della Testata giornalistica regionale dell’Abruzzo.

Online il 17 gennaio su Raiplaysound