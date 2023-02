Il "Rodolfo d'Acquaviva" dell'ISA

Prima assoluta, ad Atri, del “Rodolfo d’Acquaviva Beato”, opera originale del giovane Maestro Federico Del Principio. L'esecuzione, ieri pomeriggio nella Cattedrale S. Maria Assunta, è stata affidata all’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Atto unico in 5 scene, l'opera è un'azione Sacra per Soli, Coro maschile, Orchestra e Voce narrante. Narra la vita del Beato Rodolfo d’Acquaviva di Atri dagli anni della vocazione e le controversie con il padre fino al martirio in India insieme ad altri 4 compagni nel 1583.

L’autore delle musiche, il direttore d’orchestra e i Solisti sono tutti della città ducale. Lo spettacolo si colloca all'interno della stagione dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese.