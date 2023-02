Tartaruga trovata morta sulla spiaggia

Una carcassa di tartaruga è stata rinvenuta senza vita questa mattina sulla riviera di Pescara all’altezza dello stabilimento Acapulco. La tartaruga palustre americana, nome scientifico Trachemys scripta, è una specie esotica invasiva che non può essere detenuta, trasportata, o peggio rilasciata nei parchi o luoghi pubblici. Eventuali casi di abbandono vanno segnalati alla Guardia Costiera o al Centro Studi Cetacei, intervenuti per questa mattina per il recupero della carcassa.