In serie A2 successo esterno del Chieti che vince 73 a 59 sul parquet di Chiusi aggiudicandosi lo scontro salvezza. Jackson miglior realizzatore con 18 punti, per i toscani dell'Humana San Giobbe è la seconda sconfitta consecutiva. Teatini in grande forma e in assoluto controllo tecnico per tutta la partita.